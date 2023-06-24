«Компании, которые спонсируют биатлон, не хотят иметь ничего общего с бесконечными скандалами в СБР». Васильев о прекращении сотрудничества с «Газпромом»

Дмитрий Васильев связал прекращение партнерства СБР и «Газпрома» со скандалами в биатлоне.

«Когда в СБР (Союзе биатлонистов России) происходят бесконечные скандалы, причем небезосновательные, компании, которые спонсируют российский биатлон, не хотят иметь с этим ничего общего. Боюсь, как бы за уходом «Газпрома» не последовало расторжение договоров с другими спонсорами, что вполне логично в сложившейся ситуации.

Все люди ошибаются, ничего в этом сверхъестественного нет, но если что-то происходит, нужно разговаривать – и с болельщиками, и со специалистами, проявляя таким образом как минимум уважение к ним. А СБР закрывается, нарушает закон, нарушает права спортсменов и никак это не комментирует. Это не может способствовать движению вперед. Наоборот, это ведет к регрессу.

Вне всякого сомнения, когда источник финансирования пропадает, это вызывает некоторую тревогу. Конечно, для спортсменов это очень печально, ведь они будут получать значительно меньше призовых за свои выступления, а может, и вообще в какой-то момент перестанут их получать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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