«Человек, который имеет совесть, просто встанет и уйдет из СБР». Васильев о возможной подмене устава организации

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что руководство СБР должно уйти в отставку.

Ранее появилась информация о том, что принятый в 2022 году устав Союза биатлонистов России (СБР) не совпадает с уставом, зарегистрированным в Министерстве юстиции.

«Думаю, вряд ли что-то изменится. Может только измениться после судебного рассмотрения по вопросу подлога устава.

Если это действительно так, если будет обнаружено, что зарегистрирован не тот устав, который был принят на конференции, это уже будет предмет уголовного преследования. А сейчас это морально-этический вопрос, который показывает уровень воспитания.

По этому факту можно только определить уровень морали, если она есть, у руководства СБР. Человек, который имеет совесть, просто встанет и уйдет. Значит, там отсутствуют такие понятия», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Президентом СБР является Виктор Майгуров.

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2 комментария

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Olga.t
Говорить о чести и порядочности в СБР уже не приходится, купленные дипломы, подлоги, кумовство.
Только вот ни Васильев, ни Тихонов не тянут на борцов за правду, тоже личности мутные и скандальные.
В общем, российский биатлонный серпентарий
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Viks
Ха-ха-ха! Это не про Майгурова. Он деньги из бюджета получал за фальшивое звание капитана милиции - это чистая уголовка, а тут какой-то устав подменили всего лишь...
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