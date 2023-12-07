Васильев об отмене этапа Кубка России в Тюмени: «Были регионы, которые хотели принять у себя турнир, но СБР почему-то не рассмотрел эту возможность»

Дмитрий Васильев заявил, что этап Кубка России в Тюмени можно было перенести.

«Ситуация с погодными условиями на этапе Кубка России в Тюмени была прогнозируемой. Как правило, на случай сильных морозов имеется один или два запасных варианта для переноса соревнований в другое место.

У нас были регионы, которые хотели принять у себя этот турнир, но СБР почему-то не рассмотрел эту возможность. Судя по всему, там просто нет людей, которые способны брать на себя ответственность при принятии оперативных решений», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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