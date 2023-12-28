Ярошенко о призовых на российских стартах: «Раньше не у всех была возможность даже часть этих денег заработать на Кубке мира»

Дмитрий Ярошенко высказался о призовых на российских соревнованиях.

«У меня часто спрашивали в Ханты-Мансийске болельщики, как спортсмены переносят то, что они не бегают на Кубке мира. Я отвечаю, что определенная категория биатлонистов сейчас зарабатывает неплохие призовые.

На МЛКБ были фантастические призовые, на Кубке России и Кубке Содружества тоже стабильный заработок. Раньше не у всех была возможность даже часть этих денег заработать на Кубке мира.

Есть категория биатлонистов, для которых масштаб внутренних соревнований не так интересен. Зачастую у многих спортсменов пропадает мотивация.

Прекрасно их понимаю, поэтому пожелаю сохранять мотивацию до того момента, когда я начну смотреть мира с участием российских биатлонистов», – сказал двукратный чемпион мира.