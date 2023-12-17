Истомин о неудачных результатах Халили: «Перерыв в стартах чуть‑чуть смазал подготовку. Тренировочная работа – это не то»

Теги сборная России Кубок России Карим Халили Артем Истомин Кубок Содружества Международная лига клубного биатлона Биатлон

Тренер Артем Истомин объяснил провал Карима Халили на Кубке Содружества в Уфе.

Биатлонист занял 22-е места в спринте и гонке преследования и 10-е – в масс-старте.

Карим по результатам не очень, но есть ли плюсы?

– Карим плохо выступил в спринте. Этому есть объяснение, говорить не буду, потому что это внутренняя кухня. В пасьюте и масс‑старте он чувствовал себя лучше, но со стрельбой нам надо будет поработать на сборе. Особенно из положения лежа. Думаю, после Нового года будет нормально себя чувствовать и в функциональном, и в стрелковом плане.

– Кубок МЛКБ как‑то повлиял на его нынешнее состояние?

– Конечно, нет. Просто перерыв в стартах чуть‑чуть смазал подготовку. Мы же нарабатывали определенную технико‑тактическую работу на рубеже. Мы планировали за счет стартов набирать форму, а тут был перерыв, а тренировочная работа – это не то.

– Отмененный этап в Тюмени немного выбил?

– Да, когда ты начинаешь входить в режим, в соревновательный азарт и потом прерываешь, ты, хочешь того или нет, начинаешь терять, – сказал Истомин.

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5 комментариев
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Да просто пик уже был один - в ноябре на МЛКБ, будет ли второй в феврале, пока вопрос
+2
0
+2
Ответ Афанасия
Да просто пик уже был один - в ноябре на МЛКБ, будет ли второй в феврале, пока вопрос
мне кажется разбежится еще. меня больше пугает что томшин. и. корнев каминского просели
+1
0
+1
Ответ тоторо
мне кажется разбежится еще. меня больше пугает что томшин. и. корнев каминского просели
Корнев переболел только что сильно. А по поводу Томшина. В прошлом сезоне его Башкиров точечно к кубку содружества выводил. В конце декабря, потом одна неделя в Раубичах (вторая уже не получилась) и тд. В этом году схема поменялась, к февралю наверное на пик и выйдут. Хотя тут ещё разница в подходах. Пока Вася говорил как ему не нравится в новой группе, Бажин пахал как конь летом, над техникой работал.
+1
0
+1
Ответ Афанасия
Корнев переболел только что сильно. А по поводу Томшина. В прошлом сезоне его Башкиров точечно к кубку содружества выводил. В конце декабря, потом одна неделя в Раубичах (вторая уже не получилась) и тд. В этом году схема поменялась, к февралю наверное на пик и выйдут. Хотя тут ещё разница в подходах. Пока Вася говорил как ему не нравится в новой группе, Бажин пахал как конь летом, над техникой работал.
вася говрил что ему каминский тоже технику менял летом и он злился от этого. а вот еще мухамедзянов начал сезон серо, половину гонок не бежал вообще
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