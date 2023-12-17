Истомин о неудачных результатах Халили: «Перерыв в стартах чуть‑чуть смазал подготовку. Тренировочная работа – это не то»

Тренер Артем Истомин объяснил провал Карима Халили на Кубке Содружества в Уфе.

Биатлонист занял 22-е места в спринте и гонке преследования и 10-е – в масс-старте.

– по результатам не очень, но есть ли плюсы?

– Карим плохо выступил в спринте. Этому есть объяснение, говорить не буду, потому что это внутренняя кухня. В пасьюте и масс‑старте он чувствовал себя лучше, но со стрельбой нам надо будет поработать на сборе. Особенно из положения лежа. Думаю, после Нового года будет нормально себя чувствовать и в функциональном, и в стрелковом плане.

– Кубок МЛКБ как‑то повлиял на его нынешнее состояние?

– Конечно, нет. Просто перерыв в стартах чуть‑чуть смазал подготовку. Мы же нарабатывали определенную технико‑тактическую работу на рубеже. Мы планировали за счет стартов набирать форму, а тут был перерыв, а тренировочная работа – это не то.

– Отмененный этап в Тюмени немного выбил?

– Да, когда ты начинаешь входить в режим, в соревновательный азарт и потом прерываешь, ты, хочешь того или нет, начинаешь терять, – сказал .