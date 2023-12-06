Пак об отмене этапа Кубка России в Тюмени: «Календарь уже расписан. Переносом мы заниматься не стали»

В СБР сообщили, что отмененные гонки этапа Кубка России в Тюмени не перенесут.

– Конечно, обидно, что сегодня все отменилось. Обидно, что здесь в достаточно жестком режиме готовился весь стадион. И местный оргкомитет, и судьи, и мы готовились. Но для всех нас в первую очередь важно здоровье спортсменов. Холодно, аж лицо мерзнет. Наверху трассы, особенно когда спускаешься – совсем тяжело.

– По этапу Кубка Содружества в Уфе нет решения?

– Пока прогноз там очень хороший. Вторник станет последним днем мороза, затем пойдет потепление. Говорят, что к воскресенью будет вообще ноль (градусов).

– Эти отмененные соревнования могут пройти после этапа в Уфе?

– Дело в том, что календарь уже расписан. Все регионы знают свой календарь. Где‑то сейчас найти средства, чтобы вывезти спортсменов, сложно. Наверное, богатые регионы могут себе это позволить. Наша задача сделать так, чтобы все спортсмены из всех регионов были в одинаковых условиях. Тем более, конец бюджетного года, поэтому проводить (отмененные гонки) мы не будем.

– То есть этап отменен, а не перенесен?

– Да, переносом мы заниматься не стали, – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.