Дербушева о ковиде в олимпийский сезон: «Под покровом ночи выходишь на трассу тренироваться. Старалась не попасться никому на глаза»

Биатлонистка Дербушева рассказала о тренировках «под покровом ночи» из-за ковида.

В ноябре 2021 года россиянка Тамара Дербушева сдала положительный тест на коронавирус во время этапа Кубка IBU в норвежском Шушене.

– Самая большая неудача?

– Весь олимпийский сезон. У нас были отборы, контрольные тренировки. Я упала на контрольных стартах, у меня сломался приклад. Тем не менее удалось поехать на Кубок IBU в Норвегию, где я заболела ковидом. И из-за этого не удалось пробежать ни одной гонки.

– Ковидом тяжело болели или просто были симптомы?

– Сначала думала, что просто простыла, потом сдали тест, и он оказался положительным. Опять же, был интересный опыт, когда под покровом ночи выходишь на трассу тренироваться.

– Зачем это было делать под покровом ночи?

– Так ведь нельзя за границей было никуда выходить, если сидишь на карантине. Поэтому я из номера выбиралась совсем поздно вечером, когда уже все отдыхали. И старалась не попасться никому на глаза, – рассказала Дербушева.