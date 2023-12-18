Дербушева о ковиде в олимпийский сезон: «Под покровом ночи выходишь на трассу тренироваться. Старалась не попасться никому на глаза»
Биатлонистка Дербушева рассказала о тренировках «под покровом ночи» из-за ковида.
В ноябре 2021 года россиянка Тамара Дербушева сдала положительный тест на коронавирус во время этапа Кубка IBU в норвежском Шушене.
– Самая большая неудача?
– Весь олимпийский сезон. У нас были отборы, контрольные тренировки. Я упала на контрольных стартах, у меня сломался приклад. Тем не менее удалось поехать на Кубок IBU в Норвегию, где я заболела ковидом. И из-за этого не удалось пробежать ни одной гонки.
– Ковидом тяжело болели или просто были симптомы?
– Сначала думала, что просто простыла, потом сдали тест, и он оказался положительным. Опять же, был интересный опыт, когда под покровом ночи выходишь на трассу тренироваться.
– Зачем это было делать под покровом ночи?
– Так ведь нельзя за границей было никуда выходить, если сидишь на карантине. Поэтому я из номера выбиралась совсем поздно вечером, когда уже все отдыхали. И старалась не попасться никому на глаза, – рассказала Дербушева.
Тем более если сдала тест и выявлен факт Коронавируса и человек уже не допущен до соревнований.
Щас вроде даже дети знают, что при ОРВИ и прочих болезнях такого рода сердечно-сосудистая система и так перегружена, а организму нужно аккумулировать все силы на борьбу с болезнью и давать сверху ещё и дополнительную физнагрузку....ну просто тупо (если это канеш не вопрос жизни и смерти).
Болела, но перлась кататься на холоде в лыжах, причём тупо вхолостую без возможности принять участие в стартах.
Гениально)