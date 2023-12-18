Тамара Дербушева: «Мне кажется, Миронова поменяла отношение ко многим вещам. Собирается ли вернуться – вопрос к ней, но форму поддерживает, тренируется»

Теги сборная России жен Светлана Миронова Михаил Шашилов Тамара Дербушева (Воронина) Биатлон

Биатлонистка Дербушева считает, что Миронова поменяла отношение ко многому.

Светлана Миронова – серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете. Ее последними соревнованиями был чемпионат России по летнему биатлону, который проходил в сентябре.

– Вы ведь много лет дружите со Светланой Мироновой?

– Да.

– Знаю, что Михаил Викторович (Шашилов) был очень сильно обижен, когда едва ли не самая любимая ученица ушла из группы. Вы с ней это не обсуждали?

– Думаю, сейчас их отношения стали лучше. Мне вообще кажется, что Света поменяла свое отношение ко многим вещам.

– Она собирается вернуться?

– Это уже к ней вопросы, но форму поддерживает, тренируется.

– А если бы она спросила вас, посоветовали бы возвращаться?

– Я бы, наверное, посоветовала делать то, что она хочет. Это на самом деле главное для любого человека. Если по-настоящему не хочешь что-то делать, заставить себя тренироваться становится очень сложно, – сказала Тамара Дербушева.

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1 комментарий
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Думаю, что Миронова закончила! Маловероятно, что она в состоянии показать какой-либо приличный результат, да, и возраст и характер (даже, если она что-то там изменила в отношении) - ВСЁ! Поезд ушёл!!! С её амбициями, кататься, чтобы кататься - это даже не смешно!))) ИМХО
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