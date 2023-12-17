Артем Истомин: «Серохвостов силен функционально по российским меркам. Это позволяет ему допускать определенные ошибки на рубеже»
Тренер Артем Истомин оценил выступление Серохвостова на Кубке Содружества в Уфе.
Биатлонист взял серебро в спринте, победил в гонке преследования и стал восьмым в масс-старте.
– Даня очень здорово выступил на этом этапе. Как это можно объяснить?
– Не знаю, насколько это здорово, потому что есть определенная горчинка из‑за того, что в последних двух гонках стрельба стоя была, мягко говоря, не очень.
– Тем не менее он победил вчера.
– Да, он победил, потому что ему многое позволили соперники.
– Перед первой стрельбой сегодня он уехал от преследователей. Он сейчас очень хорош в работе на дистанции?
– В принципе у него такая тактика и была. Ему не стоило давать соперникам комфортно подходить на рубеж, чтобы они тоже могли допустить ошибку. Думаю, они с Эдиком (Латыповым) еще в стартовом городке договорились так поступить.
– Даниил прогрессирует сейчас?
– Конечно, он силен функционально по российским меркам. И это позволяет ему допускать определенные ошибки на рубеже. Но когда ты уезжаешь на семь кругов, в призы заехать сложно, – сказал Истомин.