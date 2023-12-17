Артем Истомин: «Серохвостов силен функционально по российским меркам. Это позволяет ему допускать определенные ошибки на рубеже»

Теги сборная России Даниил Серохвостов Артем Истомин Кубок Содружества Биатлон

Тренер Артем Истомин оценил выступление Серохвостова на Кубке Содружества в Уфе.

Биатлонист взял серебро в спринте, победил в гонке преследования и стал восьмым в масс-старте.

Даня очень здорово выступил на этом этапе. Как это можно объяснить?

– Не знаю, насколько это здорово, потому что есть определенная горчинка из‑за того, что в последних двух гонках стрельба стоя была, мягко говоря, не очень.

– Тем не менее он победил вчера.

– Да, он победил, потому что ему многое позволили соперники.

– Перед первой стрельбой сегодня он уехал от преследователей. Он сейчас очень хорош в работе на дистанции?

– В принципе у него такая тактика и была. Ему не стоило давать соперникам комфортно подходить на рубеж, чтобы они тоже могли допустить ошибку. Думаю, они с Эдиком (Латыповым) еще в стартовом городке договорились так поступить.

– Даниил прогрессирует сейчас?

– Конечно, он силен функционально по российским меркам. И это позволяет ему допускать определенные ошибки на рубеже. Но когда ты уезжаешь на семь кругов, в призы заехать сложно, – сказал Истомин.

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