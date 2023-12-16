Даниил Серохвостов: «Радости на этом этапе особо нет, настроения нет бегать. Настроение вялое из-за того, что холода и морозы»

Даниил Серохвостов заявил, что из-за холода у него нет настроения бегать гонки.

Сегодня Серохвостов с четырьмя промахами победил в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе.

– Ты практически всю гонку бежал один...

– Да, скучно было. Я ждал кого-нибудь. Кирюху Бажина подождал. Специально промазал.

– О чем думаешь, когда один идешь?

– Как отработать круг тактически. Тут круг быстрый. Все повороты, уходы на спуск надо отрабатывать очень хорошо, чтобы экономно и эффективно тратить силы.

– Говорят, что ты лучший ногами.

– Не знаю. На последнем круге только половину круга отработал. Когда сказали, что преимущество 20 секунд, то бросил бежать. Может лучший, может нет.

– Почему так скучно финишировал? Просто посмотрел на часы и не радовался.

– Сделал отсечку на часах для аналитики. Не знаю. Радости особо нет на этом этапе. Настроения нет бегать. Я хочу бегать, но настроение вялое из-за того, что холода и морозы. О другом думаю.

– О чем думаешь?

– Куда на Новый год поеду. У нас до Нового года будет небольшой выходной – дней шесть. Думаю, тренироваться или покататься на сноуборде. Меня эти мучают мысли, поэтому настроения нет, – сказал биатлонист.