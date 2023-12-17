Анастасия Батманова: «Пока мне немного тяжело психологически осознавать, что я ухожу в лидерах. Стараюсь с этим справиться, мне это мешает»

Теги сборная России жен Анастасия Батманова Кубок Содружества Биатлон

Анастасия Батманова заявила, что ей психологически тяжело лидировать в гонке.

Биатлонистка заняла четвертое место в большом масс-старте на этапе Кубка Содружества в Уфе.

– На самом деле у меня все получилось.

– «Ваши ожидания – это ваши проблемы» – великое вспомним.

– Точно! Я работаю над этим моментом. Пока мне немножко тяжело психологически осознавать, когда я ухожу в лидерах. Я стараюсь с этим справиться, мне это немножко пока мешает.

Мне не хватает поддержки. Говорят: все нормально, Насть, так продолжай работать. А мне кажется: нет, я этого не достойна. Поэтому мне нужно поработать с последним кругом.

– Как Шашилов кричал Дербушевой: ты должна выиграть эту гонку. Так же хочется, чтобы кричали?

– Да, хочется, чтобы он кричал: давай, у тебя все получится, все классно, мы все лето проработали, я тебя наизусть знаю. Да, мне этого не хватает, наверное, – сказала Батманова в эфире «Матч ТВ». 

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2 комментария
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Занину минус за интервью. Девочка итак стоит,и кажется,чуть не плачет..
+3
-1
+2
Скорости нет в этом сезоне:
БАТМАНОВА Анастасия 2000 14 16 17 24 21
Посмотрим что будет дальше по сезону.
Для сравнения предыдущий сезон:
БАТМАНОВА Анастасия 2000 4 6 10 10 10 11 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 17 22 22 24
Бум наедятся, что это спад как в декабре прошлого сезона(17 10 22 10 13 13 13 24 22), а январь - март будет более пиковый.
Но, к сожалению, это означает лишь отсутствие сезонного прогресса в этом году(стагнация). И это в лучшем для Насти случае. ((
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