Анастасия Батманова: «Пока мне немного тяжело психологически осознавать, что я ухожу в лидерах. Стараюсь с этим справиться, мне это мешает»

Анастасия Батманова заявила, что ей психологически тяжело лидировать в гонке.

Биатлонистка заняла четвертое место в большом масс-старте на этапе Кубка Содружества в Уфе.

– На самом деле у меня все получилось.

– «Ваши ожидания – это ваши проблемы» – великое вспомним.

– Точно! Я работаю над этим моментом. Пока мне немножко тяжело психологически осознавать, когда я ухожу в лидерах. Я стараюсь с этим справиться, мне это немножко пока мешает.

Мне не хватает поддержки. Говорят: все нормально, Насть, так продолжай работать. А мне кажется: нет, я этого не достойна. Поэтому мне нужно поработать с последним кругом.

– Как Шашилов кричал Дербушевой: ты должна выиграть эту гонку. Так же хочется, чтобы кричали?

– Да, хочется, чтобы он кричал: давай, у тебя все получится, все классно, мы все лето проработали, я тебя наизусть знаю. Да, мне этого не хватает, наверное, – сказала Батманова в эфире «Матч ТВ».