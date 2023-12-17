Наталья Гербулова: «Сегодня была очень сложная гонка, трасса узкая, народу много. Я была уравновешенная – кого-то пропускала, где-то тормозила»

Теги сборная России жен Наталья Гербулова Екатерина Носкова (Мошкова) Кубок Содружества Биатлон

Наталья Гербулова прокомментировала свое выступление в большом масс-старте.

Гербулова стала третьей на этапе Кубка Содружества в Уфе.

«Реванш (у группы Шашилова) мы возьмем, когда все будем – первая, вторая и третья, а мальчики займут первое и второе место. Пока мы плавно перерабатываем всю ту работу, которую сделали, и надеемся, что дальше наша команда будет показывать высокие результаты.

Сегодня была очень сложная гонка, потому что трасса узкая, народу очень много. И я сегодня была не то чтобы дерзкая, я была более уравновешенная – кого-то пропускала, где-то тормозила, чтобы не было каких-то плохих ситуаций для себя и для кого-то.

Я пристреливалась на 25-й установке – надеялась, что подвинусь вперед. Мы специально с тренерами на пристрелке стреляли что по 25-й, что по ближним установкам. И я уже во время гонки принимала решение сделать поправку, потому что разница колоссальная.

У меня складывалось впечатление, что можем бороться за медаль. Понимала: если приближусь на последнем спуске к третьему месту, то на финишной прямой я должна справиться, потому что в детстве я очень много ускорялась. Спасибо моему папе за это.

На финише, если я с кем-то зарубаюсь, то тяжело. Только Катя Носкова, наверное, может посоперничать.

Когда я пришла на последнюю стойку, конечно, надеялась, что я справлюсь и отработаю на ноль, но сегодня так. И для меня эта бронза. Тем более на Кубке Содружества, тем более в прекрасной Уфе, ха-ха.

Я хочу еще раз отблагодарить весь свой тренерский штаб, специалистов, сервисменов, нашу команду за то, что мы все идем вперед и добиваемся хороших результатов», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ». 

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1 комментарий
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ты уже тормознула, наглая фифа.
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