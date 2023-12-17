Анастасия Егорова: «Начинаю разгоняться, это заметно, я это чувствую. От гонки к гонке прихожу в свое оптимальное состояние»

Теги сборная России жен Анастасия Егорова Анастасия Батманова Кубок Содружества Биатлон

Анастасия Егорова заявила, что постепенно приходит в оптимальную форму.

Сегодня Егорова стала второй в большом масс-старте на этапе Кубка Содружества в Уфе

– Я начинаю разгоняться, это видно, это заметно, я это чувствую. Поэтому от гонки к гонке я прихожу в свое оптимальное состояние.

Я люблю подъемы, и на первом же подъеме я Настю (Батманову) догнала, съела и убежала. Подъемы мне подходят.

–  Спортсмены перед большим перерывом выигрывают, а потом две недели отдыхаем. Не обидно?

–  Нет, не обидно. Я еще быстрее побегу. Две недели потренируюсь, и в бой, – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

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