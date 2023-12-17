Сливко о промахе на последнем рубеже: «Понимаю, что я сильно готова. Наверное, запредельная концентрация даже помешала мне»

Виктория Сливко прокомментировала победу в масс-старте на Кубке Содружества в Уфе.

– Мы говорили с Трифановым, что – не та, кто дрогнет на последнем рубеже, стреляя одна. Можно назвать последний промах таким дроганием?

– Не то, что дроганием, просто уже чуть-чуть устала от того, что очень сильно хочется, и понимаю, что я сильно готова. Наверное, запредельная концентрация даже помешала мне. Очень хотела. Но и этот один промах не помешал, так как слышала, что Наталья ( ) промахивается, и я знала, что большой отрыв от третьего места. Поэтому спокойно (шла), но все-таки упиралась сильно на финишном круге – потому что Настя Егорова не дала мне расслабиться.

– Илья Трифанов хотел флаг дать, но вы решили не брать.

– Я что-то перепугалась. Думала, вдруг она (Егорова) меня обойдет – и буду с флагом вторая. Я такая: нет, спасибо.

– По вчерашней гонке: спринт – здорово, но в пасьюте – пятое место, это все равно стабильно. Вы при этом расстроились, куда-то ушли, переживали. Насколько та гонка далась тяжело? И насколько сегодня хотелось все исправить?

– У меня есть такая способность, как у Дани Серохвостова: когда он себя плохо чувствует, он офигенно бежит, очень круто, у него скорости запредельные. А когда я себя плохо чувствую, я себя действительно плохо чувствую потом по дистанции.

Сегодня думала: ну вроде бы ничего, должна себя хорошо чувствовать. Пошли первый круг, было очень комфортно. Потом воспользовалась моментом с – мы на равнине обошли большую толпу, потому что я понимала, что на второй круг заход будет другой – и там узко. Я подумала: нужно вот здесь ускориться, чтобы зайти хорошо в подъем, – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».