Анастасия Шевченко: «Сказала, что буду стрелять только ноль, потому что лыжным ходом не добегу. Так и получилось»

Анастасия Шевченко прокомментировала 2-е место в пасьюте на Кубке Содружества.

Биатлонистка завоевала серебро в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Уфе, пройдя гонку без промахов.

«Сегодня пристреливалась с Падиным – пристрелка прошла в хорошем режиме, он мне подсказал, что если будут промахи, то они будут наверху. У меня на первой стрельбе прям серьезный габарит закрылся, я сама не ожидала. Он так нехотя. Мне сказали поправку, а я сказала, что буду стрелять только ноль, потому что лыжным ходом не добегу. Ну, так и получилось.

На последнем рубеже увидела, как Анна Сола промазала, три промаха. Я поняла, что можно бороться за медали. Я по телевизору видела какие они красивые, очень сильно захотела такую. Поняла, что моя работа на ноль мне поможет», – сказала в эфире «Матч ТВ».