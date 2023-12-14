Антон Бабиков: «Кожа сходит всегда весной многими слоями в зависимости от того, сколько раз ты отморозил за зиму пальцы»

Антон Бабиков рассказал о последствиях тренировок и выступлений на морозе.

На прошлой неделе в Тюмени должен был пройти этап Кубка России, но его отменили из-за сильных морозов.

– Некоторое время назад мы выходили в районе -32 и катались. Где‑то по трассе могло быть -34, но ниже уже на лыжах – нет. Слишком высокая скорость на спуске, и можно прилично пострадать.

Каждый раз, когда у тебя отогреваются руки, это очень больно. У меня и сейчас треснутые ладони. И кожа сходит всегда весной многими слоями в зависимости от того, сколько раз ты отморозил за зиму пальцы. Просто это такая боль: у тебя ломит кости, это очень неприятно. Но ты знаешь, что это продлится минут пять, поэтому терпишь каждый раз, а потом становится так хорошо, что готов хоть без перчаток на улицу выходить.

Мы не лыжники, у нас не так много трасс и стрельб качественных, куда можно было бы взять и быстро перенести соревнования. Что поделать?

– В пятницу и выходные уже тепло. Сбудется?

– Сбудется, однозначно! Сейчас еще Латыпов что‑то нашаманит! Надеюсь, что мы все гонки пробежим и будет очень интересная борьба, – сказал биатлонист.