Бабиков о взломе телеграм-канала «Союз трех биатлонистов»: «Самое обидное, что кто-то обманывает людей от нашего имени»
Антон Бабиков высказался о взломе телеграм-канала «Союз трех биатлонистов».
Бабиков ведет канал совместно с Александром Логиновым и Александром Поварницыным.
– Что случилось с вашим каналом?
– Нас взломали банальным способом. Об этом думаешь уже после того, как наломал дров. Просто у ребят взломали личные аккаунты и забрали канал. Мы пишем во всякие поддержки, но пока никакой ответной реакции не получаем.
Для нас самое обидное, что кто-то обманывает людей от нашего имени. Это самое неприятное. А так – хоть удалите канал, но не обманывайте людей.
Кто-то думает, что это мы такими вещами занимаемся. Но это очевидно не наш почерк общения с аудиторией.
Кто-то нормально работает, а кто-то целым офисом сидят и людей обманывает. Это неприятно. Их еще найти не могут. Вроде все относительно развито в IT-индустрии. Но что поделать? – сказал Бабиков.
Кто знает ребят, уверена, сразу поймут, что это жульё на их канал пробралось.
Очень жаль, что нет мгновенной реакции. Разве трудно удалить по заявлению хозяев канала?
Кто за этим всем стоит?
Вопросы, вопросы......