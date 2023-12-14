Бабиков о взломе телеграм-канала «Союз трех биатлонистов»: «Самое обидное, что кто-то обманывает людей от нашего имени»

Антон Бабиков высказался о взломе телеграм-канала «Союз трех биатлонистов».

Бабиков ведет канал совместно с Александром Логиновым и Александром Поварницыным.

– Что случилось с вашим каналом?

– Нас взломали банальным способом. Об этом думаешь уже после того, как наломал дров. Просто у ребят взломали личные аккаунты и забрали канал. Мы пишем во всякие поддержки, но пока никакой ответной реакции не получаем.

Для нас самое обидное, что кто-то обманывает людей от нашего имени. Это самое неприятное. А так – хоть удалите канал, но не обманывайте людей.

Кто-то думает, что это мы такими вещами занимаемся. Но это очевидно не наш почерк общения с аудиторией.

Кто-то нормально работает, а кто-то целым офисом сидят и людей обманывает. Это неприятно. Их еще найти не могут. Вроде все относительно развито в IT-индустрии. Но что поделать? – сказал Бабиков.