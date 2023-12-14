Бабиков о победе в прологе: «За 39 секунд стрельнул в финале. Думаю, что летом мы можем в районе 32-33 секунд»

Теги сборная России Александр Логинов Антон Бабиков Кубок Содружества Биатлон

Антон Бабиков прокомментировал победу в прологе перед Кубком Содружества в Уфе.

Биатлонист стал первым в стрелковых дуэлях.

– Насколько родные стены помогают?

– Не отношусь к этому как к помощи или излишнему стрессу. Рад, что пришли молодые биатлонисты. Хотелось показать, что в любых условиях, даже когда не наш стандартный формат, нужно уметь работать. Вроде бы это не чемпионат мира. Но все равно этот формат непривычный. Здесь тоже нужно уметь бороться.

– Азарт чувствовал?

– Да, конечно. Плюс холод вносил свои коррективы. Неплохо. Вполне весело прошло.

– К пристрелкам Логинова, наверное, уже привык?

– Да. На нашем уровне мы не говорим товарищу поправку или как нужно сделать. Мы просто показываем, как ты отстрелял. А какую нужно делать, мы уже сами принимаем решение. Я доверяю абсолютно Александру. Никаких проблем нет.

– Сам на себя ставил?

– Нет. Думал, что кто-то будет более рискованно стрелять. За 39 секунд стрельнул в финале. Думаю, что летом мы можем в районе 32-33 секунд. Сейчас из-за того, что скользко, холодно. Не такие быстрые показатели сегодня. Больше мандража. Приходилось отталкиваться от соперников, – сказал Бабиков.

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1 комментарий
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Свердловские в пух и прах проиграли первые места и третье у девушек. Не ожидала 🤦‍♀️👎😏
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