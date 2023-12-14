Логинов о прологе: «Отличный формат. Если бы не было азарта, думаю, все стреляли бы на ноль»

Александр Логинов рассказал, как пристреливал биатлонистов перед прологом в Уфе.

Сегодня в Уфе прошел пролог в формате стрелковых дуэлей, предваряющий этап Кубка Содружества. Победили Антон Бабиков и Любовь Калинина.

– На кого сам ставил?

– Если честно, не делал никаких прогнозов. Естественно рассчитывал на то, чтобы команда наша была как можно выше.

– Привычна такая роль? Знаю, что ты часто пристреливаешь ребят из своей команды.

– Главное, чтобы ребята доверяли. Много спортсменов подошли и попросили помочь. Я показал. Поэтому ничего ответственного я не почувствовал.

– Ты всем помогал? Даже тем, кто не из твоей команды?

– И другой команде помогал.

– Как тебе вообще такой формат?

– Отличный. Азарт однозначно здесь присутствует. Если бы не было азарта, думаю, все стреляли бы на ноль. Тут все профессиональные биатлонисты, которые умеют стрелять хорошо и быстро, но захлестывали эмоции. Поэтому были и промахи, – сказал .