Логинов о прологе: «Отличный формат. Если бы не было азарта, думаю, все стреляли бы на ноль»
Александр Логинов рассказал, как пристреливал биатлонистов перед прологом в Уфе.
Сегодня в Уфе прошел пролог в формате стрелковых дуэлей, предваряющий этап Кубка Содружества. Победили Антон Бабиков и Любовь Калинина.
– На кого сам ставил?
– Если честно, не делал никаких прогнозов. Естественно рассчитывал на то, чтобы команда наша была как можно выше.
– Привычна такая роль? Знаю, что ты часто пристреливаешь ребят из своей команды.
– Главное, чтобы ребята доверяли. Много спортсменов подошли и попросили помочь. Я показал. Поэтому ничего ответственного я не почувствовал.
– Ты всем помогал? Даже тем, кто не из твоей команды?
– И другой команде помогал.
– Как тебе вообще такой формат?
– Отличный. Азарт однозначно здесь присутствует. Если бы не было азарта, думаю, все стреляли бы на ноль. Тут все профессиональные биатлонисты, которые умеют стрелять хорошо и быстро, но захлестывали эмоции. Поэтому были и промахи, – сказал Логинов.