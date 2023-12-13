«Гостиничный номер Поварницына полностью соответствует его статусу». Бабиков пошутил об условиях в гостинице Уфы

Теги сборная России сборная России жен Александр Логинов Антон Бабиков Наталья Гербулова Александр Поварницын Кубок Содружества Биатлон

Антон Бабиков пошутил об условиях проживания в гостинице Уфы.

Ранее Наталья Гербулова опубликовала в соцсети видео, где пожаловалась на условия в уфимской гостинице. В Уфе с 14 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества по биатлону.

«Гостиничный номер Александра Поварницына на Кубке Содружества полностью соответствует его статусу», – написал Бабиков в телеграм-канале «Союз трех биатлонистов».

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5 комментариев
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Это лучшее фото за сегодня. Парни сделали мой день)))
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юмор лучше нытья
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union2biathlets - телеграм-канал «Союз трех биатлонистов».
Кого запутывают названиями?
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Парни ""сердца трех"" красавчики юмористы ❤
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Шикарный юмор, браво! И кстати, фотошоп- тоже.
"Короли тихого часа" - до этого одуматься ещё надо😂( вспомнилось название их команды).
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