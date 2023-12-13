«Гостиничный номер Поварницына полностью соответствует его статусу». Бабиков пошутил об условиях в гостинице Уфы
Антон Бабиков пошутил об условиях проживания в гостинице Уфы.
Ранее Наталья Гербулова опубликовала в соцсети видео, где пожаловалась на условия в уфимской гостинице. В Уфе с 14 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества по биатлону.
«Гостиничный номер Александра Поварницына на Кубке Содружества полностью соответствует его статусу», – написал Бабиков в телеграм-канале «Союз трех биатлонистов».
Биатлонистки в шоке от отеля в Уфе – показали бардак на видео. Директор ответил, что они пиарятся
Кого запутывают названиями?
"Короли тихого часа" - до этого одуматься ещё надо😂( вспомнилось название их команды).