«Гостиничный номер Поварницына полностью соответствует его статусу». Бабиков пошутил об условиях в гостинице Уфы

Антон Бабиков пошутил об условиях проживания в гостинице Уфы.

Ранее Наталья Гербулова опубликовала в соцсети видео, где пожаловалась на условия в уфимской гостинице. В Уфе с 14 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества по биатлону.

«Гостиничный номер на Кубке Содружества полностью соответствует его статусу», – написал в телеграм-канале «Союз трех биатлонистов».

Биатлонистки в шоке от отеля в Уфе – показали бардак на видео. Директор ответил, что они пиарятся