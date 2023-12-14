Эдуард Латыпов: «Даже если бы провели гонки в Тюмени, я не бежал бы. Так много гонок в холодную погоду чревато негативными последствиями»

Биатлонист Эдуард Латыпов выступил против гонок в мороз.

В декабре из-за холодной погоды в Тюмени был отменен этап Кубка России по биатлону.

– Даже если бы провели гонки в Тюмени, я не бежал бы. Я уже принял решение, если там -20, я точно не побегу.

– Здоровье?

– Естественно, да, конечно! Мы уже нахватались в Хантах. Бегали три дня в мороз. Так много гонок в такую холодную погоду, это чревато негативными последствиями.

Бывает, со спуска бежишь, даже разогреться не можешь. Едешь еле теплый такой. Если на рубеже или еще где‑то какая‑то заминка – все, ты сразу замерзаешь. Потом уже не можешь разогреться, – сказал трехкратный олимпийский призер Латыпов.