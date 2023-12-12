Латыпов о гонках в мороз: «Если тренироваться на низкой интенсивности, холодная погода переносится спокойно. В гонке такое просто невозможно»

Эдуард Латыпов рассказал о сложностях выступления в гонках в сильный мороз.

Ранее из-за погодных условий был отменен этап Кубка России по биатлону в Тюмени.

— В чем самая большая проблема выступлений в большой мороз?

— Для меня — в невозможности нормально дышать. Если тренироваться на низкой интенсивности, слишком холодная погода переносится довольно спокойно. Можно сильно не вдыхать, кататься в маске. В гонке такое просто невозможно. Ты бежишь быстро, дышишь всей грудью, и воздух просто не успевает согреться. Думаю, это очень опасно для дыхательных путей.

По телу я особо не заморачиваюсь. Два комплекта термобелья — и все проблемы решены. Раньше у меня ни в какой мороз даже руки не мерзли, притом что бегал в тонких перчатках. Но однажды немножко подмерз и понял, что лучше не рисковать. Понятно, что к более толстым перчаткам приходится приспосабливаться, зато мне всегда тепло и комфортно.

Даже сейчас, когда мы соревновались в Ханты-Мансийске при -18 °C, я бежал в теплых перчатках и не мерз.

— Ощущения при стрельбе в таких случаях нарушаются?

— Они становятся другими. В любом случае мы всегда заранее примерно понимаем, какой будет погода в день старта, и за день-два до этого я надеваю на тренировках другие пары перчаток, чтобы приспособиться именно к ним.

— Ваши белорусские коллеги не просто остались переживать холода в Тюмени, но и продолжали тренироваться. Что эффективнее — делать какую-то работу на снегу или уйти под крышу?

— Можно бегать с палками в подъем — это достаточно щадящая работа. Можно тренироваться в зале на беговой дорожке, на велосипеде, чтобы поддержать именно функциональное состояние. Если пытаться давать аналогичную нагрузку на лыжах, может быть обратный эффект.

Когда слишком холодно, лыжи становятся тугими, не скользят, движения замедляются, и это может пойти в минус технике, – сказал Латыпов.