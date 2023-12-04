Антон Смольский: «Я еще не готов бороться с Латыповым на финише. Нужно некоторое время, и я смогу составить конкуренцию»
Белорус Антон Смольский назвал главного соперника среди российских биатлонистов.
Накануне Смольский стал вторым в масс-старте на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ханты‑Мансийске. Победил россиянин Эдуард Латыпов.
– В гонке больше думал о том, что нужно сохранить второе место, так как я еще не готов бороться с Латыповым на финише. Мне нужно некоторое время, и я смогу составить конкуренцию.
– А как бороться?
– Пока усердно тренироваться, а потом отдохнуть, тогда можно бороться.
– Латыпов – самый серьезный соперник среди россиян?
– Да, самый серьезный. Не менее серьезный, чем Александр Логинов, – сказал серебряный призер Олимпиады-2022 Смольский.