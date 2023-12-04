Антон Смольский: «Я еще не готов бороться с Латыповым на финише. Нужно некоторое время, и я смогу составить конкуренцию»

Теги сборная России Кубок России сборная Беларуси Александр Логинов Эдуард Латыпов Антон Смольский Биатлон

Белорус Антон Смольский назвал главного соперника среди российских биатлонистов.

Накануне Смольский стал вторым в масс-старте на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ханты‑Мансийске. Победил россиянин Эдуард Латыпов.

– В гонке больше думал о том, что нужно сохранить второе место, так как я еще не готов бороться с Латыповым на финише. Мне нужно некоторое время, и я смогу составить конкуренцию.

– А как бороться?

– Пока усердно тренироваться, а потом отдохнуть, тогда можно бороться.

– Латыпов – самый серьезный соперник среди россиян?

– Да, самый серьезный. Не менее серьезный, чем Александр Логинов, – сказал серебряный призер Олимпиады-2022 Смольский.

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