Антон Смольский: «Я еще не готов бороться с Латыповым на финише. Нужно некоторое время, и я смогу составить конкуренцию»

Белорус Антон Смольский назвал главного соперника среди российских биатлонистов.

Накануне Смольский стал вторым в масс-старте на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ханты‑Мансийске. Победил россиянин Эдуард Латыпов.

– В гонке больше думал о том, что нужно сохранить второе место, так как я еще не готов бороться с Латыповым на финише. Мне нужно некоторое время, и я смогу составить конкуренцию.

– А как бороться?

– Пока усердно тренироваться, а потом отдохнуть, тогда можно бороться.

– Латыпов – самый серьезный соперник среди россиян?

– Да, самый серьезный. Не менее серьезный, чем Александр Логинов, – сказал серебряный призер Олимпиады-2022 Смольский.