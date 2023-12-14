Лыжи биатлонистов доставлены в Уфу. Ранее вакс-грузовик сборной России сломался из-за мороза

Теги сборная России сборная России жен происшествия Александр Печенкин Кубок Содружества Биатлон

Лыжи биатлонистов доставлены в Уфу, несмотря на поломку вакс-грузовика.

15-17 декабря в Уфе пройдет этап Альфа-Банк Кубка Содружества. Сообщалось, что вакс-грузовик сборной России, перевозивший спортивный инвентарь, сломался по дороге из Тюмени из-за мороза.

«Лыжи привезли, спортсмены катают. Никакого сбоя быть не должно, все хорошо», – заявил глава сервис‑бригады национальной команды Александр Печерский.

 

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