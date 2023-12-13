Смольский о публичности: «Приглашают очень много куда, причем каждую неделю. Всегда есть отговорка: я на тренировке»

Теги сборная Беларуси Антон Смольский Биатлон

Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, как относится к своей публичности.

«Зачастую, бывает, кто-то перегибает палку. Приглашают очень много куда, причем каждую неделю.

Но в силу собственной занятости, всегда есть отговорка: я на тренировке. Хотите, приезжайте в Раубичи, снимайте.

И в интернет я стараюсь публиковать только тренировки. Даже когда у нас с Динарой (Алимбековой-Смольской) появился сын, изначально я был против того, чтобы Динара выкладывала какие-то семейные картинки в интернет. Но потом смирился», — сказал Смольский

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