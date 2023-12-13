Смольский о жене: «У Динары случились два сложных года после Пхенчхана-2018, которые немного вернули ее на землю»

Теги сборная Беларуси жен сборная Беларуси Динара Алимбекова-Смольская Антон Смольский Биатлон

Антон Смольский ответил на вопрос, повлиял ли характер его жены золото Олимпиады.

Супруга Смольского – Динара Алимбекова-Смольская. Она является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в эстафете.

«В некотором смысле, наверное, да. Человеку после больших побед, особенно юному, зачастую начинает казаться, что он не такой, как все.

Но у Динары, к сожалению, да и к счастью тоже, случились два сложных года после той Олимпиады. Которые немного вернули ее на землю.

Я бы сказал, у нее неплохой характер. И восприятие мира нормальное. Она понимает, что по-прежнему есть к чему стремиться, что все вокруг такие же люди и спортсмены», — сказал Смольский. 

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1 комментарий
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Он реально пишет про свою жену: "у нее неплохой характер" и "к счастью случились два сложных года после той Олимпиады, которые немного вернули ее на землю"?
Вот повезло же ей, такая поддержка дома...
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