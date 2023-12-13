Смольский о жене: «У Динары случились два сложных года после Пхенчхана-2018, которые немного вернули ее на землю»

Антон Смольский ответил на вопрос, повлиял ли характер его жены золото Олимпиады.

Супруга Смольского – Динара Алимбекова-Смольская. Она является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в эстафете.

«В некотором смысле, наверное, да. Человеку после больших побед, особенно юному, зачастую начинает казаться, что он не такой, как все.

Но у Динары, к сожалению, да и к счастью тоже, случились два сложных года после той Олимпиады. Которые немного вернули ее на землю.

Я бы сказал, у нее неплохой характер. И восприятие мира нормальное. Она понимает, что по-прежнему есть к чему стремиться, что все вокруг такие же люди и спортсмены», — сказал Смольский.