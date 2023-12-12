Эдуард Латыпов: «Когда мы после Олимпиады попали в бан, это почти не сказалось на эмоциональном подъеме и кураже. В этом году стало сложнее»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о мотивации для продолжения карьеры.

— Для тех, кто выступает в биатлоне на уровне сборной, спорт всегда был средством достижения совершенно конкретной цели: выиграть гонку этапа Кубка мира, чемпионата мира, Олимпийских игр. В чем сейчас заключается цель, кроме возможности заработать хорошие деньги?

— Тут много моментов. Когда мы после Олимпиады в Пекине попали в бан, это почти не сказалось на эмоциональном подъеме и кураже. В следующем сезоне появились какие-то новые старты, Кубки Содружества. На чисто российских соревнованиях появились призовые, что вызвало дополнительный интерес.

В этом году стало сложнее. Уже задаешь себе вопрос: «Что дальше?» Сколько бы мы в России ни бегали, можем только заработать деньги, но не титулы. Но я в любом случае ставил цель преодолеть себя. Искал моменты, где я слаб, старался за счет этого поднимать свою мотивацию.

— В чем именно вы слабы?

— В стрелковом компоненте, например. В прошлом году я достаточно хорошо поднял процент стрельбы лежа. А вот стоя были достаточно большие провалы. Поэтому я ставил себе цель добиться в этом сезоне стабильности, улучшить точность. Это требует большей работы с оружием, над внутренним состоянием, над психологией.

— Вы чувствуете, что, оказавшись в изоляции, стали ориентиром для огромного количества молодых спортсменов и сейчас вынуждены тащить за собой всю эту «свору»?

— Интересный вопрос. Для молодых это реальный плюс. Думаю, многие заметили, как возросла конкуренция. Мы стараемся удержать свой уровень, к нам подтягиваются, и это хорошо.

Давит ли это? Я отношусь к этому с позитивной стороны. Мы же не будем бегать до 45 или 50 лет. Спортивная карьера когда-то закончится, и, если я смогу ребятам дать какие-то ценные советы и помогу обрести полезные навыки, буду очень рад. Особенно если это кому-то поможет в будущем.

В конце концов именно те, кто придет после нас, будут представлять страну на крупнейших международных соревнованиях, – сказал .