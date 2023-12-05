Кирилл Киливнюк: «Не думаю, что биатлонисты слабее лыжников в ходе. Кто заезжает в биатлоне в топ‑15, не пропал бы в лыжных гонках»

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Эдуард Латыпов Александр Большунов Кирилл Киливнюк Даниил Серохвостов Биатлон

Кирилл Киливнюк считает, биатлонисты не слабее лыжников в ходе.

Экс-лыжник дебютировал в биатлоне на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

– Кто‑то из биатлонистов впечатляет в плане лыжного хода?

Серохвостов, Латыпов. Но в целом я не думаю, что биатлонисты слабее лыжников в ходе. Тем более на дистанции в 10 или 15 километров все равны. Кто заезжает в биатлоне в топ‑15, не пропал бы в лыжных гонках.

– Смогли бы соперничать с Большуновым?

Большунов – это уникум, с ним, наверное, нет, а с остальными – да, – сказал Киливнюк.

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2 комментария
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Праймовый Фуркад проиграл кажется больше минуты на пятнашке на этапе КМ
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Ответ imaxim
Праймовый Фуркад проиграл кажется больше минуты на пятнашке на этапе КМ
зато Каплина на 5 обыграла Кулешову и Пантрину- надежд нашего резерва
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