Кирилл Киливнюк: «Не думаю, что биатлонисты слабее лыжников в ходе. Кто заезжает в биатлоне в топ‑15, не пропал бы в лыжных гонках»
Кирилл Киливнюк считает, биатлонисты не слабее лыжников в ходе.
Экс-лыжник дебютировал в биатлоне на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
– Кто‑то из биатлонистов впечатляет в плане лыжного хода?
– Серохвостов, Латыпов. Но в целом я не думаю, что биатлонисты слабее лыжников в ходе. Тем более на дистанции в 10 или 15 километров все равны. Кто заезжает в биатлоне в топ‑15, не пропал бы в лыжных гонках.
– Смогли бы соперничать с Большуновым?
– Большунов – это уникум, с ним, наверное, нет, а с остальными – да, – сказал Киливнюк.