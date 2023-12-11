Латыпов о том, как защитить гениталии в гонках при морозе: «Газета и целлофановый пакет»

Теги сборная России лыжные гонки сборная Швеции Эдуард Латыпов Калле Халварссон Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как защитить гениталии в гонках при морозе.

На прошлой неделе в Тюмени должен был пройти этап Кубка России, но гонки отменили из-за сильного мороза.

– Есть ли у тебя лайфхак, как справляться с такими температурами?

– Не бежать, ха-ха. Надо утепляться, но если очень холодно, то на легкие вряд ли свитер наденешь.

– Пограничная температура, при которой ты не выйдешь на старт, это какая?

– Все зависит от влажности. Если около -20 градусов, уже можно не выходить. Дело не в одевании, я по телу не особо мерзну, с дыхательной системой сложно. Это все чревато плохими последствиями, если надышишься. Поэтому полезно пропустить.

– Халварссон недавно признался, что отморозил себе гениталии во время гонки. На этот счет есть лайфхак?

– Газета и целлофановый пакет.

– Старый советский способ?

– Ну да, если у него нет трусов с виндстоппером, ха-ха. Мне кажется, он просто плохо оделся. Если одеться нормально, то все будет хорошо. Кто‑то двое трусов надевает, кто‑то трое. Надо беречься, – сказал трехкратный призер Олимпиады-2022.

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9 комментариев
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Пакет и постирать можно☝️
Защита надолго😎
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Ответ Melnikov1968
Комментарий удален пользователем
Они наверно все перепробовали и остановились на "классике"
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Вот и импортозамещение подоспело
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Эта тема просто мейнстримовая в последние дни...)
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Комментарий удален пользователем
Газета «Правда», разумеется?
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газета шуршать будет. При стрельбе отвлекать...
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Умные люди уже давно замораживают сперму в 20 лет, потому что в этом возрасте она наилучшего качества, и дети рождаются более здоровыми и умными. И не страшны ни обморожения тестикул, ни кастрация, ни даже смерть.
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У муравьедова спросите. Помочиться под себя
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Ответ БезызбежноНаКрасный
газета шуршать будет. При стрельбе отвлекать...
Так при стрельбе ты должен быть максимально неподвижным. Если шуршишь - не стреляй, подожди, пока шуршание прекратится..)
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