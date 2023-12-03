Эдуард Латыпов: «На Кубке России высокая конкуренция. Борьба идет до конца, во время гонки нет ни секунды на расслабление»

Теги сборная России Кубок России Эдуард Латыпов Биатлон

Эдуард Латыпов рассказал, как сложился большой масс-старт в Ханты-Мансийске.

«Погода сегодня была достаточно холодная – 17-18 градусов. Пронизывающий ветер доставлял большие неудобства и сковывал движения, как ни утепляйся.

Многие ребята сказали, что сильно замерзли ноги и руки. Думаю, это была больше борьба с холодом. В этих условиях мы старались стрелять точно, но было видно, что всем тяжело в сегодняшних условиях.

Мне нравится, что у нас высокая конкуренция на Кубке России. Борьба идет до самого конца, и в этой борьбе мы подстегиваем друг друга и прогрессируем. Во время гонки нет ни секунды на расслабление, и болельщикам тоже интересно смотреть такую борьбу.

На третьем рубеже я слишком быстро подошёл, потому что был в роли догоняющего и не справился с последними двумя выстрелами. На четвертый рубеж подошёл более комфортно и хорошо отработал.

На третьем и четвертом круге я почувствовал недомогание. Мышцы плохо слушались, была потеря энергетики.

Из-за холода много тратится энергообеспечения. На четвертом круге я пригорюнился, но потом смог мобилизоваться на последней части дистанции», – сказал Латыпов, который одержал победу в гонке.

6 комментариев
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На КМ с такой стрельбой и ходом в двадцатку не влез бы...
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Трудно спорить, но если в уме держать КМ, то на КР должны быть только победы с преимуществом. КМ имеет уровень конкуренции значительно выше. Так, что Эдуард-Великий, не теряй концентрации!
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Высокая конкуренция среди водокачки... надо добавить.
Кроме Смольского и Латыпова в упор не вижу топов в этом дворовом Кубке... 🤦‍♂️🤦‍♂️
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Ответ Eblan Putin
На КМ с такой стрельбой и ходом в двадцатку не влез бы...
ник у тебя правильный
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