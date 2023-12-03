Эдуард Латыпов: «На Кубке России высокая конкуренция. Борьба идет до конца, во время гонки нет ни секунды на расслабление»

Эдуард Латыпов рассказал, как сложился большой масс-старт в Ханты-Мансийске.

«Погода сегодня была достаточно холодная – 17-18 градусов. Пронизывающий ветер доставлял большие неудобства и сковывал движения, как ни утепляйся.

Многие ребята сказали, что сильно замерзли ноги и руки. Думаю, это была больше борьба с холодом. В этих условиях мы старались стрелять точно, но было видно, что всем тяжело в сегодняшних условиях.

Мне нравится, что у нас высокая конкуренция на Кубке России. Борьба идет до самого конца, и в этой борьбе мы подстегиваем друг друга и прогрессируем. Во время гонки нет ни секунды на расслабление, и болельщикам тоже интересно смотреть такую борьбу.

На третьем рубеже я слишком быстро подошёл, потому что был в роли догоняющего и не справился с последними двумя выстрелами. На четвертый рубеж подошёл более комфортно и хорошо отработал.

На третьем и четвертом круге я почувствовал недомогание. Мышцы плохо слушались, была потеря энергетики.

Из-за холода много тратится энергообеспечения. На четвертом круге я пригорюнился, но потом смог мобилизоваться на последней части дистанции», – сказал , который одержал победу в гонке.