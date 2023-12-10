Альберс об отсутствии призовых у белорусских биатлонистов на Кубке России: «Мне кажется, если будем дальше выступать, эта проблема решится»

Тренер белорусских биатлонистов высказался об отсутствии призовых на Кубке России.

Биатлонисты из Беларуси выступают на Кубке России вне зачета и не получают призовые.

– Как вы относитесь к отсутствию призовых?

– Это не новость. Но, мне кажется, если будем дальше выступать, то эта проблема решится. Не надо драматизировать. Мы же соревнуемся. Если эта ситуация задержится еще на года два, может быть, лидерам будет не совсем хорошо. Если брать резерв, то для них это большой плюс в развитии, потому что здесь высокая конкуренция, – сказал Юрий Альберс.

Также главный тренер белорусской команды рассказал, как спортсмены тренируются в Тюмени.

– Как проводите тренировки в условиях сильного мороза?

– В эти дни тренируемся на улице, не всегда на лыжах, но с палками. Ведь на спусках действительно очень холодно. Но ничего, приспособились. Много работаем в зале, у нас и была запланирована силовая работа. На зал, конечно, ажиотаж: все, кто остался тут, работают в зале и в тире. Ничего страшного нет, все нормально.

– Почему не поехали домой?

– Во‑первых, у нас были куплены билеты из Тюмени в Уфу, если бы мы их сдавали, то потери оказались бы большими. Во‑вторых, повторюсь, что на этом сборе у нас была запланирована силовая работа, поэтому много мы не теряем, – добавил Альберс.