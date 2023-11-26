Дмитрий Губерниев: «Наш биатлон жив, он идет вперед. Наступит день, когда мы вернемся на мировую арену – и еще сильнее, чем были»

Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев сборная Беларуси жен Кубок России сборная Беларуси Биатлон

Дмитрий Губерниев заявил, что на Кубке России по биатлону борьба мирового уровня.

«Я очень рад, что белорусы выступают на Кубке России основой. Это невероятный раздражитель для всех наших регионов. Это тот путь, который позволит нам не сбавлять обороты и не регрессировать.

Вы можете себе представить, что будет, когда вернутся Смольская (Алимбекова) и Смольский? Это будет команда уровня топ-5 Кубка мира.

Уже сейчас очень серьезная борьба среди всех регионов. Когда пять команд претендуют на победу за этап с небольшим до финиша – это гонка мечты. Конечно, это не Кубок мира, но я очень доволен и счастлив, что на этих соревнованиях гонки проходят в борьбе мирового уровня.

Наш биатлон жив, наш биатлон идет вперед. Наступит день, когда мы вернемся на мировую арену, и вернемся еще сильнее, чем были. Я не сомневаюсь в этом», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

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22 комментария

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Montenegro Serbian
Губер хотя бы откровенно нелогичные вещи не говорил что ли, ибо даже чисто "технически" нельзя вернуться сильнее после долгого простоя не соревнуясь с лучшими из лучших. Ну и там по мелочи ещё, типа отставание в вопросах ружей, мазей, подготовки и всего прочего к чему затруднён доступ из-за санкции или отказа производителей сотрудничать с нами.

Хотя к чему мой риторический коммент, когда чел просто кидает лозунги в пустоту)
+29
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+27
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Ксения Бьорндален
Из цикла "Санкции нам только на пользу"
+23
-2
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Ксения Бьорндален
Просто феерический д..
+18
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EvGe
" Жаль только жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе."
+18
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Hardy
😂 даже визуально деградация уже заметна, еле шевелятся по сравнению с КМ, сказочник
+19
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Chewey
Увы, но это не так. Отставание от уровня мирового биатлона будет только расти.
+14
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encaro_one
Нет, будет хуже - увеличится и так большое отставание и в смазках (привет, отказ от фтора) и в материальной подготовке (патроны, оружие) и в соревновательной практике на высоком уровне.
+12
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Sergey Raukh
кому и зачем вы там нужны???😀😀😀
+9
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Yan D
Халва! Халва! Халва! Халва!
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Arti22
Но тебя уже не будет
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sintenced
Конечно, вернемся, только ты как пособник будешь смотреть за этим из-за решетки.
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Vasily Ivanov
Губер настолько свыкся с паразитированием на биатлоне , что употребляет исключительно " мы " ...биатлон когда-нибудь и вернется , а майонез то точно нет....
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дедушкин сон
только жить в эту пору прекрасную....
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Alexander Rakhilkin
А если нет, то он съест лыжи и винтовку…
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Comeon!
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Вы можете себе представить, что будет, когда вернутся Смольская (Алимбекова) и Смольский?

В том то и дело, что можем. Если без них беларусы вам показывают, что они на две головы выше вас, то с ними будет на пять голов. Поэтому молитесь, чтобы они возращались на КМ.
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svas17
Как он умудряется сравнивать, не выступая на международной арене. Фантазер.
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Славонычч
Может когда то и вернёмся.
Но слабее в несколько раз . . .🙄😼
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Comeon!
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Ответ VladMit
НЕ полностью согласен. Отставание по ходу уже было. Если некоторым спортсменам запретят официально принимать допинг, то отставание не будет расти.
Верно и обратное. Если Россию допустят на КМ, то там уже не РУСАДА контролировать будет как на КР и КС, где РУСАДА дает россиянам добро.
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