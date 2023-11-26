Дмитрий Губерниев: «Наш биатлон жив, он идет вперед. Наступит день, когда мы вернемся на мировую арену – и еще сильнее, чем были»

Дмитрий Губерниев заявил, что на Кубке России по биатлону борьба мирового уровня.

«Я очень рад, что белорусы выступают на Кубке России основой. Это невероятный раздражитель для всех наших регионов. Это тот путь, который позволит нам не сбавлять обороты и не регрессировать.

Вы можете себе представить, что будет, когда вернутся Смольская (Алимбекова) и Смольский? Это будет команда уровня топ-5 Кубка мира.

Уже сейчас очень серьезная борьба среди всех регионов. Когда пять команд претендуют на победу за этап с небольшим до финиша – это гонка мечты. Конечно, это не Кубок мира, но я очень доволен и счастлив, что на этих соревнованиях гонки проходят в борьбе мирового уровня.

Наш биатлон жив, наш биатлон идет вперед. Наступит день, когда мы вернемся на мировую арену, и вернемся еще сильнее, чем были. Я не сомневаюсь в этом», – сказал комментатор «Матч ТВ».