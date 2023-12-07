Поршневу диагностировали гайморит. Он может вернуться к полноценным тренировкам в январе
Биатлонисту Никите Поршневу диагностировали гайморит.
Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Белозеров.
– Никита прошел обследование по месту прописки в Саратове. У него обнаружили гайморит, сейчас на дневном стационаре проходит лечение. Курс займет две недели, затем уже будем делать выводы.
– Запланировали дату встречи?
– Когда Никита получит заключение от врачей, что он здоров, скажем точно. Предварительно договорились, что 3 января он приедет ко мне на сбор в Ижевск.
Сейчас он переведен на самоподготовку в рамках ЦСП (Центре спортивной подготовки) Югры. Подчеркну, что он будет продолжать карьеру (ранее Поршнев объявлял об уходе – Sports.ru). Это был эмоциональный всплеск, – рассказал Белозеров.
Поршнев является бронзовым призером чемпионата мира-2019 в эстафете.