Поршневу диагностировали гайморит. Он может вернуться к полноценным тренировкам в январе

Биатлонисту Никите Поршневу диагностировали гайморит.

Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Белозеров.

– Никита прошел обследование по месту прописки в Саратове. У него обнаружили гайморит, сейчас на дневном стационаре проходит лечение. Курс займет две недели, затем уже будем делать выводы.

– Запланировали дату встречи?

– Когда Никита получит заключение от врачей, что он здоров, скажем точно. Предварительно договорились, что 3 января он приедет ко мне на сбор в Ижевск.

Сейчас он переведен на самоподготовку в рамках ЦСП (Центре спортивной подготовки) Югры. Подчеркну, что он будет продолжать карьеру (ранее Поршнев объявлял об уходе – Sports.ru). Это был эмоциональный всплеск, – рассказал Белозеров.

Поршнев является бронзовым призером чемпионата мира-2019 в эстафете.