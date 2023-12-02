Владимир Драчев: «Может быть, Поршнев хочет стать многодетным отцом, демографию поднимать, как говорит президент Путин»

Теги сборная России Владимир Драчев Кубок России Никита Поршнев Биатлон

Владимир Драчев прокомментировал слова Поршнева о завершении карьеры.

Бронзовый призер ЧМ-2019 Никита Поршнев занял последнее место в спринте на Кубке России, а затем объявил, что завершает карьеру спортсмена.

Позже Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что спортсмен возьмет паузу для восстановления.

– Может быть, причина такого заявления не одна, а несколько, шлейф идет. Нужно быть ближе к Никите, чтобы понимать суть такого решения. Может быть, он не видит стимула, каких‑то перспектив развития. На данный момент у него вряд ли причина одна.

– Он сказал, что основная причина – семья.

– Нужно заниматься семьей, безусловно. Может быть, Поршнев хочет стать многодетным отцом, демографию поднимать, как говорит президент Владимир Путин.

Как всегда, все на поверхности у нас не особо много. 106‑е место, может быть, было маленьким толчком к тому, что он давно хотел сделать.

– Верите, что вернется и продолжить нас радовать результатами? СБР заявили, что это небольшая пауза.

– Да нас-то что радовать, мы болельщики. Никита должен радовать в первую очередь себя. Спорт – для себя, если мы в целом смотрим. Спортсмен готовится, чтобы показать себя, это определенная жизнь.

Чего-то Поршневу сейчас не будет хватать и он может вернуться: тренировки, потеря стимула, результативности в жизни, – сказал бывший президент Союза биатлонистов России. 

3 комментария
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Вот это чушь! И это бывший руководитель СБР...
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Такого холуйства в истории России давно не было. Везде нужно приплести Путина
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