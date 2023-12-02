Васильев о словах Поршнева про завершение карьеры: «Это не капризы спортсмена, а излишние эмоции. Накипело, вот и брякнул не подумав»

Васильев объяснил излишними эмоциями заявление Поршнева о завершении карьеры.

Накануне бронзовый призер ЧМ-2019 Никита Поршнев занял последнее место в спринте, а затем объявил, что заканчивает карьеру, чтобы уделять больше внимания семье.

– Это не капризы спортсмена, а излишние эмоции. Бывает, что биатлонист устает после тяжелой подготовки к сезону, а особенно такое бывает, когда его еще и сопровождают болезни. Накипело, вот Поршнев и брякнул не подумав. Бывает такое.

Для меня было странным такое заявление. Казалось бы, отработал весь подготовительный период, бегай в удовольствие, радуйся. А тут такое. Если бы такие слова увидели в конце сезона, можно было бы понять. Но мы уже видим, что информация начинает корректироваться.

– Получается, уверены в том, что увидим Никиту снова на стартах в этом сезоне?

– Хотелось бы верить. Посмотрите какая конкуренция. Где тот же Смольский, который жестил? Где Халили? Выходят ребята, от которых мало кто ожидал результата, тот же Бажин.

Приятно смотреть на картинку, борьба идет на каждом участке. Мы не можем заранее сказать, кто станет победителем этапа.

Понятное дело, что есть лидеры: Латыпов, Смольский, Логинов. Все это говорит о том, что интерес к биатлону не падает, а только растет, – сказал двукратный олимпийский чемпион .

СБР: «У Поршнева сегодня был тяжелый день. Он планирует взять небольшую паузу, восстановить здоровье и вернуться на большую арену»