СБР: «У Поршнева сегодня был тяжелый день. Он планирует взять небольшую паузу, восстановить здоровье и вернуться на большую арену»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Никита Поршнев Биатлон

В Союзе биатлонистов России сообщили, что Поршнев планирует взять паузу и вернуться.

Сегодня бронзовый призер ЧМ-2019 в эстафете Никита Поршнев объявил о завершении спортивной карьеры в эфире «Матч ТВ».

«Хорошие новости от Никиты Поршнева! У спортсмена сегодня был тяжелый день. Сейчас он планирует взять небольшую паузу, восстановить здоровье и вернуться на большую арену 💪», – говорится в сообщении СБР.

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5 комментариев
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Психанул - добавили в СБР.
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Российский биатлон - как мафия: вход - рупь, выход - чирик
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Нормальный биатлонист. Адекватный парень, не раз доводилось общаться. Перегнул палку сегодня, нервы, бывает. Думаю, вернётся
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да уж с такими псих-заскоками тяжело егл жене наверное
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