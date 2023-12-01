СБР: «У Поршнева сегодня был тяжелый день. Он планирует взять небольшую паузу, восстановить здоровье и вернуться на большую арену»

В Союзе биатлонистов России сообщили, что Поршнев планирует взять паузу и вернуться.

Сегодня бронзовый призер ЧМ-2019 в эстафете объявил о завершении спортивной карьеры в эфире «Матч ТВ».

«Хорошие новости от Никиты Поршнева! У спортсмена сегодня был тяжелый день. Сейчас он планирует взять небольшую паузу, восстановить здоровье и вернуться на большую арену 💪», – говорится в сообщении .