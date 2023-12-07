Владимир Барнашов «Цена на зарубежные патроны за год выросла где-то на 30%. Про цены 2021-го лучше не вспоминать – это рост на порядок»

В СБР рассказали, как достают импортные патроны для сборной России.

Об этом рассказал вице-президент по развитию биатлона в регионах Владимир Барнашов.

– работает с поставщиками, которые занимаются параллельным импортом. Патрон этот, естественно, самый дорогой. В год мы закупаем для всех сборных, от основного состава до юношей, около 750 тысяч патронов.

По сравнению с прошлым годом, цена выросла где-то на 30%, а про цены 2021-го лучше не вспоминать – это рост на порядок. При этом цена по-прежнему не стабилизируется и продолжает расти.

– Можете назвать конкретную цифру?

– К сожалению, нет. Она зависит от страны-производителя и сложности логистической цепочки. СБР в процесс логистики не вклинивается.

Раньше мы действительно отстреливали импортные патроны непосредственно на производстве за границей, в той же Германии, но сейчас такой возможности нет. Надо жить реалиями сегодняшнего дня.

– Возможность доставать импортные патроны сейчас есть только у сборной?

– Конечно, нет. Для регионов цена на такой патрон, наверное, высока, но тем не менее они тоже закупают партии.

– Что с патронами российского производства? Их хватает?

– Наши детско-юношеские спортивные школы в основном используют патрон производства Климовского специального патронного завода. КСПЗ выпускает порядка 3 миллионов патронов в год.

На данный момент у продавца, у которого закупает патроны СБР, в продаже есть 2,5 млн таких патронов. Регионы их могут приобрести хоть сегодня. Цена – 23,86 рубля за патрон, не меняется два года. Конечно, до 2022 года цена была значительно ниже.

Более качественный патрон отечественного производства, «Олимп» выпускается подмосковным ЦНИИТОЧМАШ. Они производят порядка 500 тысяч в год. Заявляли миллион в год, стараются, бьются, но пока миллион никак не получается.

Цена «Олимпа» – 43,80 рубля за выстрел. В наличии на сегодня он тоже есть, хотя и не в больших количествах. Поступает партиями по мере производства где-то по 50 тысяч патронов раз в два месяца.

По федеральному стандарту на весь наш детско-юношеский биатлон, без сборных команд, требуется порядка 7 млн патронов в год. Реально в сумме отечественное производство плюс параллельный импорт дают порядка 5 млн.

– И что с этим делать?

– Мы неоднократно встречались на самом высоком уровне с руководством ЦНИИТОЧМАШ, они предпринимают попытки увеличить производство.

Обсуждали мы эту проблему в Минспорте и в Минпромторге. На мой взгляд, на сегодня острота проблемы не в количестве патронов, а в их цене и в недостаточном качестве отечественной продукции, – сказал Барнашов.

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