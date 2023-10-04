Губерниев о клубном турнире биатлонистов: «Бояться не надо, ну какие к нам могут быть санкции? Давайте не будем лишать спортсменов заработка»

Губерниев рассказал о клубном турнире, который планируется провести в ноябре.

Соревнования могут пройти 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

– Очень надеюсь, что этот проект будет реализован, потому что Подмосковная федерация биатлона совместно с белорусами кинула вот такую идею, ну и Китай приезжает – уже точно два клуба дали согласие на свое участие.

Подобное уже и дзюдоисты делали, проводя свой клубный турнир. Бояться не надо, ну какие могут быть к нам санкции? Чего опасается , который, с моей точки зрения, просто ревнует.

На этом турнире призовой фонд – 8 миллионов рублей, за победу – 1 миллион рублей! 500 с лишним тысяч – за второе место! Вы можете представить себе такое?

Давайте мы не будем лишать биатлонистов заработка. Чтобы на Кубке России заработать миллион, надо выиграть 10 гонок, и то в некоторых видах – 70 тысяч (за победу). С моей точки зрения, это копейки.

А с точки зрения бюджета СБР тем более. Думаю, что мы все проведем и коллеги из СБР присоединятся к победителям.

Я с огромным уважением отношусь к своим друзьям, которые максимум делают для российского биатлона. Отсутствие Виктора Майгурова на таком форуме говорит нам, что он на расстоянии держит нити, связующие с нашим форумом.

– Как будут поделены спортсмены по клубной системе?

– Они же представляют не только свои регионы, но и клубы. Пожалуйста, иди и беги.

Еще раз: не нужно бояться, у нас вообще нет никаких шансов на возвращение, после того как президент IBU (Международного союза биатлонистов) посетил соседнюю страну. Опасаться, что дисквалифицируют стадион, смешно, – сказал комментатор .

Нуждов о клубных соревнованиях: «Было принято решение создать собственный турнир, который не будет подпадать под общемировую юрисдикцию»