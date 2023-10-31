Нуждов об источнике призовых клубного турнира: «Трансляция – 2 миллиона рублей. Плюс будет коммерческая реклама»

Алексей Нуждов рассказал о призовых на клубных соревнованиях в Ханты-Мансийске.

Глава федерации Московской области является одним из организаторов турнира Международной лиги клубного биатлона, который пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

«Есть конкретные расчеты. Когда будет 4-5 этапов, для «Матча» это более интересный пакет. Трансляция – 2 миллиона рублей. Плюс будет коммерческая реклама. И все эти деньги я буду отдавать на призовые. СБР же обычно львиную часть тратит на себя любимого», – сказал Нуждов.

«Когда будет 4-5 этапов, лидеры начнут получать сопоставимые с международными стартами призовые. Вот берем условного Латыпова. Выигрывает он обе гонки в Хантах – это 2 миллиона. Будет полноценный сезон, выиграет 8. Это под 100 тысяч долларов. Что адекватно тому, что у него было на Кубке мира.

Дальше – раскручиваем турнир, добавляем маркетинговой привлекательности. Тогда возможны еще более интересные условия.

Я не строю иллюзий, не говорю, что у нас тут полная альтернатива Кубку мира. Понимаю, что топовые иностранцы к нам сейчас не поедут и вообще будет сложно. Но биатлон – мой любимый вид спорта. И терять его нам нельзя. Ждать, что нас вернут обратно, можно долго. Если все вдруг поменяется – ну и хорошо. А если нам так 10 лет сидеть? Может, что-то делать начнем, а не с IBU будем бесконечно созваниваться?» – добавил он.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!