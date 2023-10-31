Алексей Нуждов: «Спокойно отношусь к руководству СБР, но мне не хочется видеть, как любимый вид спорт загибается»

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Алексей Нуждов рассказал, как относится к руководству Союза биатлонистов России.

Глава федерации Московской области является одним из организаторов турнира Международной лиги клубного биатлона, который пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. 

– Когда чинишь тормоза на машине, делаешь это в пику производителю? Да для того, чтобы повысить безопасность! Я спокойно отношусь к руководству СБР, но мне не хочется видеть, как любимый вид спорт загибается.

Зачем Гореевой и Васнецовой получать по 50 тысяч в месяц? Какая у них мотивация? Я же знаю, какие зарплаты у девушек и какие настроения. Спрашивал у Гореевой, интересно ли ей будет пробежать в Хантах? «Конечно! За два старта я могу заработать больше, чем за весь прошлый год».

– Вы сказали «биатлон загибается».

– А не так? Все говорят, что надо импортозамещаться. Но посмотрите на белорусов. «Кубок Содружества» – все. В этом году этапы на треть урезали, в следующем его вообще не будет. А на Кубок России их не пускают. Стартов нет, зарабатывать негде – и что? Все, биатлон в стране закрылся.

Теперь наши. 70 тысяч за первое место на Кубке России. Пусть даже 10 этапов. Если кто-то один выкосит все – что-то заработает. Плюс полтинник в месяц из ЦСП. Но надолго ли так хватит остальных спортсменов? Они начнут завязывать, рейтинги будут падать, «Матч» перестанет показывать. Все, баста. И это вопрос пары сезонов.

У нас дохера федераций, которые что-то проводят, но про них никто не знает, даже чемпионаты России по телевизору не показывают. А они где-то есть. Существуют. Кто-то даже получает зарплату. Вот и биатлон станет таким же местечковым. Пока только не все это понимают, – сказал Нуждов.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

 

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2 комментария

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Alexander Poljakov
хм.. а что случилось?
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мистер бин
Ну а чем тот же хоббихорсинг хуже биатлона.
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