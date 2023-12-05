Дмитрий Губерниев: «Ничего страшного, если бы мы поехали выступать в нейтральном статусе, мы уже были нейтральными на трех Олимпиадах»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Биатлон

Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к нейтральному статусу.

«Я считаю, что не было бы ничего страшного, если бы мы поехали выступать на соревнования в нейтральном статусе, тем более мы уже были нейтральными на трех Олимпиадах.

Меня возмущает, когда спортсмены, уже выигравшие олимпийские награды, больше всех начинают вопить, что ситуация изменилась, сейчас никуда ехать не надо. Я усматриваю в этом эгоизм и издевательское отношение к стране и спортсменам.

То есть вы, ребята, свои медали уже выиграли, а остальным что, не надо? И причем так говорят даже люди, которые выиграли награды в нейтральном статусе — на трех Олимпиадах, напоминаю», — сказал Губерниев

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1 комментарий
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Губер всё чаще бывает адекватным, к чему бы это..?
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