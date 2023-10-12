Губерниев об отстранении ОКР: «Стоит наплевать на МОК и заниматься своими делами в надежде, что через какое-то время нас снова пустят»

Дмитрий Губерниев предложил «наплевать» на действия МОК, отстранившего ОКР.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Они отстранили нас от отстранения? Это уже какой-то бред! Стоит наплевать на них и заниматься своими делами в надежде, что через какое-то время нас снова пустят.

Совершенно странными делами занимается МОК. Будем продолжать соревноваться внутри страны, развивать спорт и наплевать на такие странные заявления от МОК, которые ничего нового не несут.

Что нам сейчас сделать? Взять МОК штурмом? Если редакция Sport24 на это способна, то пожалуйста. Я бы удивился, если бы нас приняли обратно, а так совершенно удивляться нечему», - сказал Губерниев в комментарии для Sport24.