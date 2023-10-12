Губерниев об отстранении ОКР: «Стоит наплевать на МОК и заниматься своими делами в надежде, что через какое-то время нас снова пустят»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Дмитрий Губерниев Биатлон

Дмитрий Губерниев предложил «наплевать» на действия МОК, отстранившего ОКР.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Они отстранили нас от отстранения? Это уже какой-то бред! Стоит наплевать на них и заниматься своими делами в надежде, что через какое-то время нас снова пустят.

Совершенно странными делами занимается МОК. Будем продолжать соревноваться внутри страны, развивать спорт и наплевать на такие странные заявления от МОК, которые ничего нового не несут.

Что нам сейчас сделать? Взять МОК штурмом? Если редакция Sport24 на это способна, то пожалуйста. Я бы удивился, если бы нас приняли обратно, а так совершенно удивляться нечему», - сказал Губерниев в комментарии для Sport24.

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13 комментариев

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ta-tosha
Не снова пустят, а снова опустят. Губер, можешь в этом не сомневаться и готовиться к спартакиадам
+6
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Девушка Безимени
Ответ naPmu3aH
например брать НОК Украины штурмом... делов-то на три дня.
опять?.. три дня?
даже бог трудился дольше
+6
-1
+5
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Viks
Губа совсем недавно верещал, что надо ехать на олимпиаду любой ценой.
+4
0
+4
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Беня_Финитас
наплевать конечно можно , только слюни дальше собственной бороды не улетят .
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naPmu3aH
Ответ Девушка Безимени
например, какими?
например брать НОК Украины штурмом... делов-то на три дня.
+5
-2
+3
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Девушка Безимени
например, какими?
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KMR
Ну хотя бы на коврике полежать рядом)
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starichok77
жди Димитрий, быть может ещё в старости удастся побывать в "прогнившей насквозь" Европе))
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СИ
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« нас снова пустят»
« нас»
А лично я не на чьём то пороге что бы меня кто то пустил как какого-то убогого и немощного.
По мне так не ждать пока « пустят», а «взломать дверь» и выкинуть тех кто занимается подрывной деятельностю против нашей страны.
Губерниев, смени тон на более патриотичный
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Михаил Опякин
Этим надо заниматься всегда
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Лизавета Анна -Мария
Да, и комментировать всё подряд не надо, каждый должен заниматься своим делом , а главное, что-то понимать в этом . Это я по поводу комментирования сегодня Губерниевым боулинга.
Общие фразы, выучил правила, на этом всё ((
Пришлось отключить звук.
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Татьяна Солотина
Российские ждуны!
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KMR
Ответ ta-tosha
Не снова пустят, а снова опустят. Губер, можешь в этом не сомневаться и готовиться к спартакиадам
Ну с этим и внутри проблем нет. Вон в Питере уже с малых лет клюшки пихают
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