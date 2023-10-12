Губерниев об отстранении ОКР: «Стоит наплевать на МОК и заниматься своими делами в надежде, что через какое-то время нас снова пустят»
Дмитрий Губерниев предложил «наплевать» на действия МОК, отстранившего ОКР.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Они отстранили нас от отстранения? Это уже какой-то бред! Стоит наплевать на них и заниматься своими делами в надежде, что через какое-то время нас снова пустят.
Совершенно странными делами занимается МОК. Будем продолжать соревноваться внутри страны, развивать спорт и наплевать на такие странные заявления от МОК, которые ничего нового не несут.
Что нам сейчас сделать? Взять МОК штурмом? Если редакция Sport24 на это способна, то пожалуйста. Я бы удивился, если бы нас приняли обратно, а так совершенно удивляться нечему», - сказал Губерниев в комментарии для Sport24.
даже бог трудился дольше
« нас»
А лично я не на чьём то пороге что бы меня кто то пустил как какого-то убогого и немощного.
По мне так не ждать пока « пустят», а «взломать дверь» и выкинуть тех кто занимается подрывной деятельностю против нашей страны.
Губерниев, смени тон на более патриотичный
Общие фразы, выучил правила, на этом всё ((
Пришлось отключить звук.