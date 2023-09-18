Губерниев о россиянах на Олимпиаде: «Когда Рылов и Степанова говорят, что ехать не надо, я хочу напомнить, что они золотые медали уже выиграли. Другим тоже хочется»

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Губерниев поспорил со Степановой и Рыловым о допуске россиян на Олимпийские игры.

«У нас отдельные проблески олимпийских надежд есть. Сейчас золотой, элитный состав соревнуется на чемпионате мира по вольной борьбе. Слава богу, турнир проходит в Сербии, и нам дали визы.

Тут президент РФ, конечно, правильно сделал, что дал спортсменам возможность принимать решение. Понятно, что здесь государство протягивает огромную руку помощи с точки зрения участия в тех или иных соревнованиях. Он дает возможность делать выбор. Важно, конечно, и спортсменам за свои права бороться, и руководителям федераций проявлять определенную гибкость.

Естественно, когда речь идет о том, что ты что-то против своей страны подписываешь, – это неприемлемая история. Тем не менее какие-то лазейки нужно использовать, потому что есть виды, которые чувствуют себя более-менее нормально, их показывают по телевизору, там есть президенты федерации, которые ищут спонсоров и помогают активно спортсменам. А есть более скромные виды спорта.

Я уважаю позицию Жени Рылова, Ники Степановой, если говорить про зимние виды спорта. Я не думаю, что у зимников ситуация кардинально изменится. Если изменится, мы будем сильно рады.

Когда дорогие мне и любимые мною спортсмены Рылов и Степанова говорят, что ни при таких обстоятельствах ехать не надо, и приводят аргументы, я хочу им напомнить, что они свои золотые медали уже выиграли. Другим тоже хочется. И нужно не забывать, что они выступали тоже в нейтральном статусе.

Поэтому в такой ситуации нужно быть активнее спортсменам, не отмалчиваться, задавать вопросы представителям федераций и министерства, потому что есть виды, которые не входят в широкое спартакиадное движение, например, те же велосипедисты. Здесь нужно бороться за свои права и надеяться на то, что какая-то часть спортсменов поедет», – написал комментатор Губерниев в колонке «Советского спорта».

Евгений Рылов – двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 в плавании. Вероника Степанова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжных гонках.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

5 комментариев

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evgeniy
"Лазейки использовать"... Может еще ползком, по пластунски и там, как диверсанты в тылу врага? Достал, шоумен.
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Dinamik1
Майонез не за спортсменов волонуется он за себя переживает.Поездки в загранку там светится вот сущность его.А на спортсменов ему глубоко на плевать.Он сегодня их похвалит завтра опарофинит.
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юрий зайцев
А Губерниеву лишь на халяву туда съездить и похайповать..... Волнуется только за свою душенку
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