Норицын о Мироновой: «Со здоровьем там не все в порядке. Надо прежде всего восстановиться»

Тренер Виталий Норицын рассказал о проблемах со здоровьем биатлонистки Мироновой.

– Как давно общались со ?

– Давно. Чтобы плотно – наверное, только в Тюмени во время летнего чемпионата России.

– Готова ли она вообще выступать в этом сезоне?

– Сложный вопрос. В принципе со здоровьем там не все в порядке. Надо прежде всего восстановиться.

– Вопрос со здоровьем или нежеланием?

– Нет, исключительно со здоровьем. Это тянется давно, накопилось. Правильнее лучше с ней поговорить, обсудив вопрос. Только она знает, что она хочет.

– Тренеры ждут ее на сборы? Может быть, вы договорились хотя бы созвониться?

– Как только она будет готова выступать, мы всегда рады помочь. Если не готова, то, наверное, она объявит, – сказал .