Норицын о Мироновой: «Со здоровьем там не все в порядке. Надо прежде всего восстановиться»

Теги сборная России жен Виталий Норицын Светлана Миронова Биатлон

Тренер Виталий Норицын рассказал о проблемах со здоровьем биатлонистки Мироновой.

– Как давно общались со Светой?

– Давно. Чтобы плотно – наверное, только в Тюмени во время летнего чемпионата России.

– Готова ли она вообще выступать в этом сезоне?

– Сложный вопрос. В принципе со здоровьем там не все в порядке. Надо прежде всего восстановиться.

– Вопрос со здоровьем или нежеланием?

– Нет, исключительно со здоровьем. Это тянется давно, накопилось. Правильнее лучше с ней поговорить, обсудив вопрос. Только она знает, что она хочет.

– Тренеры ждут ее на сборы? Может быть, вы договорились хотя бы созвониться?

– Как только она будет готова выступать, мы всегда рады помочь. Если не готова, то, наверное, она объявит, – сказал Норицын.

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1 комментарий
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п вдруг мироша просто к спартакиаде готовится и как удивит всех😁
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