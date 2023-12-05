Норицын о Мироновой: «Со здоровьем там не все в порядке. Надо прежде всего восстановиться»
Тренер Виталий Норицын рассказал о проблемах со здоровьем биатлонистки Мироновой.
– Как давно общались со Светой?
– Давно. Чтобы плотно – наверное, только в Тюмени во время летнего чемпионата России.
– Готова ли она вообще выступать в этом сезоне?
– Сложный вопрос. В принципе со здоровьем там не все в порядке. Надо прежде всего восстановиться.
– Вопрос со здоровьем или нежеланием?
– Нет, исключительно со здоровьем. Это тянется давно, накопилось. Правильнее лучше с ней поговорить, обсудив вопрос. Только она знает, что она хочет.
– Тренеры ждут ее на сборы? Может быть, вы договорились хотя бы созвониться?
– Как только она будет готова выступать, мы всегда рады помочь. Если не готова, то, наверное, она объявит, – сказал Норицын.