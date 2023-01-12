Виталий Норицын: «Миронова сейчас в Раубичах, но соревнования, скорее всего, пропустит. Со следующих этапов Кубка России будет точечно выступать»

Тренер Виталий Норицын рассказал, что , скорее всего, пропустит этап Кубка Содружества в Раубичах, но будет выступать на следующих этапах Кубка России.

Миронова пропустила первую половину сезона по состоянию здоровья.

– Когда мы увидим Светлану Миронову? Она в Сочи?

– Нет, она в Раубичах. Прилетела 9 января. Приступила к тренировкам в общей группе.

– Она останется там до соревнований? Мы ее увидим на них?

– До соревнований она останется, но участие под большим вопросом. Скорее всего, будет пропускать. И уже со следующих этапов Кубка России хотя бы точечно будет выступать, – сказал Норицын.