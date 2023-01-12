Виталий Норицын: «Миронова сейчас в Раубичах, но соревнования, скорее всего, пропустит. Со следующих этапов Кубка России будет точечно выступать»

Теги сборная России жен Кубок России Виталий Норицын Светлана Миронова Биатлон

Тренер Виталий Норицын рассказал, что Светлана Миронова, скорее всего, пропустит этап Кубка Содружества в Раубичах, но будет выступать на следующих этапах Кубка России.

Миронова пропустила первую половину сезона по состоянию здоровья.

– Когда мы увидим Светлану Миронову? Она в Сочи?

– Нет, она в Раубичах. Прилетела 9 января. Приступила к тренировкам в общей группе.

– Она останется там до соревнований? Мы ее увидим на них?

– До соревнований она останется, но участие под большим вопросом. Скорее всего, будет пропускать. И уже со следующих этапов Кубка России хотя бы точечно будет выступать, – сказал Норицын. 

6 комментариев

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тоторо
хитрованка миронова,подводится к ЧР. ну а че можно весь сезон не выступать и выступить тока на ЧР и отобраться на цп. Опять за гос счет летом тренироваться,по Сочам и Раубчам разъежать, а потом опять болезни и отмазки. хорошо устроилась
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тоторо
Ответ re#mn
соскучился я по Мироновой, даже не по ней, а по её красивому и грациозному ходу )
чем вас динара не устраивает? еще грациознее
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Goodguy
Ответ re#mn
соскучился я по Мироновой, даже не по ней, а по её красивому и грациозному ходу )
Или по ее красивым и грациозным интервью?
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Alyosha1803
А по мне так хорошая новость. Ждём Светлану!
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re#mn
соскучился я по Мироновой, даже не по ней, а по её красивому и грациозному ходу )
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Goodguy
Все правильно делает. Проигрыш Динаре от 5 мин. ходом и 15 мин. в итоговом протоколе может поставить крест даже на карьере депутата. А так до конца сезона пробежит пару гонок на КР (где Динара не выступает), чтобы сделать видимость, что карьера продолжается и ЗП нужно платить.
+1
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+1
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