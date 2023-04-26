Истомин о непопадании Мироновой в список кандидатов в сборную: «Наше с Норицыным предложение было подключить ее к составу сборной за счет региональных средств»

Тренер Светланы Мироновой прокомментировал непопадание биатлонистки в сборную России.

Ранее Союз биатлонистов России ( ) опубликовал расширенный список кандидатов в сборную России на сезон-2023/24, в который не вошла .

«Конечно, Светлана планирует продолжать карьеру. Она не выполнила критерии Минспорта для попадания в сборную, поэтому не попала в списки кандидатов в сборную.

Наше с предложение было подключить ее к составу сборной за счет региональных средств. Если регион и федерация пойдут на это, мы это решение поддержим», – сказал .