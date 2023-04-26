Истомин о непопадании Мироновой в список кандидатов в сборную: «Наше с Норицыным предложение было подключить ее к составу сборной за счет региональных средств»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Виталий Норицын Светлана Миронова Артем Истомин Биатлон

Тренер Светланы Мироновой прокомментировал непопадание биатлонистки в сборную России.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал расширенный список кандидатов в сборную России на сезон-2023/24, в который не вошла Миронова.

«Конечно, Светлана планирует продолжать карьеру. Она не выполнила критерии Минспорта для попадания в сборную, поэтому не попала в списки кандидатов в сборную.

Наше с Виталием Норицыным предложение было подключить ее к составу сборной за счет региональных средств. Если регион и федерация пойдут на это, мы это решение поддержим», – сказал Артем Истомин.

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1 комментарий

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Утконос Никифорович
Дербушеву 2 года за счет региона возили по сборам с Шашиловым.
Интересно, поддержат ли Свету
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