Миронова может выступить в финале Кубка России в Чайковском и на чемпионате России в Ижевске

Теги сборная России жен чемпионат России Кубок России Виталий Норицын Светлана Миронова Биатлон

Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, что Светлана Миронова может выступить в финале Кубка России в Чайковском (16-19 февраля) и на чемпионате России в Ижевске (23-26 февраля).

Биатлонистка пропустила первую половину сезона 

– Миронову увидим на гонках?

– В Раубичах – нет, а потом возможно ее участие в Чайковском или в Ижевске.

– Что с ней сейчас?

– Тренируется, готовится. На сколько процентов готова? Сложно оценивать, она начала подготовку, еще месяца нет как тренируется. Сейчас у нее как начало сезона, пока восстанавливает здоровье, – сказал Норицын.

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