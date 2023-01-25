Миронова может выступить в финале Кубка России в Чайковском и на чемпионате России в Ижевске
Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, что Светлана Миронова может выступить в финале Кубка России в Чайковском (16-19 февраля) и на чемпионате России в Ижевске (23-26 февраля).
Биатлонистка пропустила первую половину сезона
– Миронову увидим на гонках?
– В Раубичах – нет, а потом возможно ее участие в Чайковском или в Ижевске.
– Что с ней сейчас?
– Тренируется, готовится. На сколько процентов готова? Сложно оценивать, она начала подготовку, еще месяца нет как тренируется. Сейчас у нее как начало сезона, пока восстанавливает здоровье, – сказал Норицын.
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