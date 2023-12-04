Наврат о лидерстве на Кубке мира: «Это безумие. Я провел так много гонок, и вдруг происходит нечто подобное»

Филипп Наврат высказался о лидерстве в общем зачете Кубка мира по биатлону.

На этапе в Эстерсунде 30-летний немец выиграл спринт и стал вторым в пасьюте, возглавив тотал. До этого он ни разу не поднимался на подиум в личных гонках.

«Это безумие. Я провел так много гонок, и вдруг происходит нечто подобное. Невероятно благодарен всем, кто помогал мне на этом пути.

Конечно, это лишь начало сезона и долгий путь еще только предстоит», – сказал Наврат в комментарии агентству DPA.