Наврат о лидерстве на Кубке мира: «Это безумие. Я провел так много гонок, и вдруг происходит нечто подобное»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии Филипп Наврат Биатлон

Филипп Наврат высказался о лидерстве в общем зачете Кубка мира по биатлону.

На этапе в Эстерсунде 30-летний немец выиграл спринт и стал вторым в пасьюте, возглавив тотал. До этого он ни разу не поднимался на подиум в личных гонках.

«Это безумие. Я провел так много гонок, и вдруг происходит нечто подобное. Невероятно благодарен всем, кто помогал мне на этом пути.

Конечно, это лишь начало сезона и долгий путь еще только предстоит», – сказал Наврат в комментарии агентству DPA.

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1 комментарий
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Молодчага!
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