Кубок мира. Самуэльссон лидирует в зачете гонок преследования, Наврат – 2-й

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Швед Самуэльссон лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

Зачет гонок преследования

Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 90

2. Филипп Наврат (Германия) – 75

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 60

4. Тарьей Бо (Норвегия) – 50

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 45

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 40

7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 36

8. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия) – 34

9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32

10. Йоханнес Кюн (Германия) – 31...

15. Йоханнес Бо (Норвегия) – 26

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