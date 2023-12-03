Кубок мира. Самуэльссон лидирует в зачете гонок преследования, Наврат – 2-й
Швед Самуэльссон лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
Зачет гонок преследования
Мужчины
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 90
2. Филипп Наврат (Германия) – 75
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 60
4. Тарьей Бо (Норвегия) – 50
5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 45
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 40
7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 36
8. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия) – 34
9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32
10. Йоханнес Кюн (Германия) – 31...
15. Йоханнес Бо (Норвегия) – 26