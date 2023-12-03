Кубок мира. Самуэльссон лидирует в зачете гонок преследования, Наврат – 2-й

Швед Самуэльссон лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

Зачет гонок преследования

Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 90

2. Филипп Наврат (Германия) – 75

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 60

4. Тарьей Бо (Норвегия) – 50

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 45

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 40

7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 36

8. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия) – 34

9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32

10. Йоханнес Кюн (Германия) – 31...

15. Йоханнес Бо (Норвегия) – 26