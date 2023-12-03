Кубок мира. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Самуэльссон уступил 3 секунды
Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на Кубке мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2023/24
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Мужчины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 26.39,1
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2,8
3. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия) – 10,1
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 15,1
5. Йоханнес Кюн (Германия) – 20,0
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 29,2...
14. Филипп Наврат (Германия) – 38,7
Чистое время пасьюта
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 30,47,6
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 21,3
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 23,8
4. Давид Цобель (Германия) – 27,8
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 31,4
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 34,3
7. Йоханнес Бо (Норвегия) – 39,4...
14. Филипп Наврат (Германия) – 55,9
Скорострельность
1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.38,3 (2)
2. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.39,8 (4)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.41,3 (5)
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.42,0 (2)
5. Максим Макаров (Молдова) – 1.42,9 (4)
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.44,1 (1)...
8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.46,5 (1)...
21. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.52,9 (3)...
33. Филипп Наврат (Германия) – 2.00,9 (2)