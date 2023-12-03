Кубок мира. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Самуэльссон уступил 3 секунды

Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на Кубке мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 26.39,1

2. (Швеция) – 2,8

3. -Шевдаль (Норвегия) – 10,1

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 15,1

5. (Германия) – 20,0

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 29,2...

14. (Германия) – 38,7

Чистое время пасьюта

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 30,47,6

2. - (Франция) – 21,3

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 23,8

4. Давид Цобель (Германия) – 27,8

5. ( ) – 31,4

6. (Швеция) – 34,3

7. (Норвегия) – 39,4...

14. Филипп Наврат (Германия) – 55,9

Скорострельность

1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.38,3 (2)

2. (Норвегия) – 1.39,8 (4)

3. (Франция) – 1.41,3 (5)

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.42,0 (2)

5. Максим Макаров (Молдова) – 1.42,9 (4)

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.44,1 (1)...

8. Кристиансен (Норвегия) – 1.46,5 (1)...

21. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.52,9 (3)...

33. Филипп Наврат (Германия) – 2.00,9 (2)