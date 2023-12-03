Кубок мира. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Самуэльссон уступил 3 секунды

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции сборная Италии Йоханнес Кюн Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Кентен Фийон-Майе Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Мартин Понсилуома Филипп Наврат Йоханнес Дале Томмазо Джакомель Вебьорн Сорум Эстерсунд Биатлон

Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на Кубке мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 26.39,1

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2,8

3. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия) – 10,1

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 15,1

5. Йоханнес Кюн (Германия) – 20,0

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 29,2...

14. Филипп Наврат (Германия) – 38,7 

Чистое время пасьюта

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 30,47,6

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 21,3

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 23,8

4. Давид Цобель (Германия) – 27,8

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 31,4

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 34,3

7. Йоханнес Бо (Норвегия) – 39,4...

14. Филипп Наврат (Германия) – 55,9

Скорострельность

1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.38,3 (2)

2. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.39,8 (4)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.41,3 (5)

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.42,0 (2)

5. Максим Макаров (Молдова) – 1.42,9 (4)

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.44,1 (1)...

8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.46,5 (1)...

21. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.52,9 (3)...

33. Филипп Наврат (Германия) – 2.00,9 (2)

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошая новость перед следующим этапом. Хотя конечно в контактных гонках скорость не так показательна
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто нибудь, скажите Эмильену что скорострельность не всегда в цель, а то даже автор ему вместо скобки 9 поставила и получилось 95 промахов.😄
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это рыжий за день так мышечную массу нарастил, про которую вчера говорил?) Или мазь нашли интересную?)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
все равно впечатление, что лыжи у шведов катят значительно легче...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий